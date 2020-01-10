الزمالك يهزم زيسكو الزامبي ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال

حقق الزمالك المصري فوزا ثمينا على ضيفه زيسكو الزامبي (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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ووقع على ثنائية الزمالك "القلعة البيضاء" كل من المهاجمين، المغربي أشرف بن شرقي، ومصطفى محمد، في الدقيقتين (4، و89) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد السلام في القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، ليعزز موقعه في مركز الوصافة متأخرا بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر فريق مازيمبي الكونغولي، الذي سيلعب، غدا السبت، ضد ضيفه "بريميرو دي أوجوستو" الأنغولي، صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين.

بينما يقبع زيسكو في قاع الترتيب برصيد نقطتين أيضا.

تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا. ⚽️📝 pic.twitter.com/prs1jkiHSf — Zamalek SC (@ZSCOfficial) 10 января 2020 г.

المصدر: وكالات