هاميلتون يتبرع بنصف مليون دولار لإخماد حرائق أستراليا ومع ذلك يتعرض للانتقادات (فيديو)

أكد الفائز 6 مرات بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، أنه سيتبرع بمبلغ 500 ألف دولار، للمساهمة في إخماد الحرائق التي تجتاح غابات أستراليا.

ونشر هاميلتون سائق مرسيدس مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر كيف تحترق الحيوانات في غابات أستراليا، وعلق قائلا: "ينفطر قلبي لدى رؤية الدمار الذي خلفته حرائق غابات أستراليا للناس والحيوانات. أتبرع بـ 500 ألف دولار لدعم الحيوانات والمتطوعين وفرق الإطفاء. إن كنتم قادرين ولم تتبرعوا بعد فعليكم فعل ذلك".

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 9 января 2020 г.

كما نشر السائق البريطاني الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وأرفقه بـ "تدوينة" جاء فيها: "يحزنني معرفة مقتل أكثر من مليار حيوان في أستراليا، لا يوجد مفر ولم يكن خطأها، حبي للحيوانات ليس سرا، ولا يسعني سوى الحزن على الحيوانات التي ماتت مما دفع بعض الأنواع إلى حافة الانقراض".

وطالب السائق (35 عاما) متابعيه في "إنستغرام" و"تويتر" بالانضمام إليه و"التفكير في تأثيرنا على كوكبنا".

وأضاف: "دعونا نعمل على تغييرات بسيطة ونشجع عائلاتنا وجميع أصدقائنا على فعل الشيء ذاته، من أجل تغيير المسار الذي نسير عليه".

وبالرغم من ذلك، فقد تعرض هاميلتون للانتقادات من قبل متابعيه الذين يرون أنه كان باستطاعته التبرع بمبلغ كبير، فقد علق أحدهم قائلا: "500 ألف فقط؟ مايكل شوماخر كان سيتبرع بالملايين".

وأضاف آخر: "نصف مليون عبارة عن نحو 1 بالمئة من راتبك السنوي! لو كنت تهتم حقا بالبيئة، لقمت بتحويل مبلغ أكبر بكثير".

المصدر: وكالات