الرجاء المغربي يخرج بنتيجة إيجابية من الجزائر

خرج الرجاء الرياضي المغربي بتعادل ثمين من ملعب مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وانتزع الرجاء نقطة ثمينة، بعد هذا التعادل خارج دياره، رفع بها رصيده إلى 7 نقاط، وتساوى بالنقاط مع متصدر المجموعة الترجي التونسي، الذي يواجه مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، يوم السبت المقبل.

بينما يشغل شبيبة القبائل المركز الثالث على سلم الترتيب، برصيده 4 نقاط، ليصعب بذلك مهمته في بلوغ الدور المقبل.

المصدر: وكالات