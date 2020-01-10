كأس المحترفين.. "إسبانيا نادال" بشق الأنفس إلى المربع الذهبي

تأهلت إسبانيا إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين للتنس، بعد فوز صعب للزوجي المكون من رافائيل نادال، وبابلو كارينيو، على البلجيكيين ساندر جيل، وجوران فليجين 6-7، و7-5 و10-7.

وتقدمت إسبانيا أولا في الفردي، بفوز روبرتو باوتيستا على كيمير كوبيانس 6-1 و6-4، قبل أن يسقط النجم الإسباني نادال، المصنف أولا عالميا، بشكل مفاجئ أمام ديفيد جوفين، بمجموعتين دون رد 4-6 و6-7، ليلجأ الفريقان للزوجي لتحديد المتأهل منهما إلى نصف النهائي، لمواجهة أستراليا المضيفة المتأهلة سلفا على حساب بريطانيا.

وفي الزوجي، نجحت بلجيكا في حسم المجموعة الأولى لمصلحتها عبر شوط كسر التعادل "تاي بريك"، لكن الثنائي الإسباني المكون من نادال وكارينيو، انتفض في المجموعة الثانية، وفاز بها، بنتيجة 7-5، وتواصلت انتفاضة الزوجي الإسباني في شوط كسر التعادل، ليفوز به أيضا بواقع 10-7، ويمنح إسبانيا بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

المصدر: وكالات