كأس المحترفين.. "إسبانيا نادال" بشق الأنفس إلى المربع الذهبي
تأهلت إسبانيا إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين للتنس، بعد فوز صعب للزوجي المكون من رافائيل نادال، وبابلو كارينيو، على البلجيكيين ساندر جيل، وجوران فليجين 6-7، و7-5 و10-7.
وتقدمت إسبانيا أولا في الفردي، بفوز روبرتو باوتيستا على كيمير كوبيانس 6-1 و6-4، قبل أن يسقط النجم الإسباني نادال، المصنف أولا عالميا، بشكل مفاجئ أمام ديفيد جوفين، بمجموعتين دون رد 4-6 و6-7، ليلجأ الفريقان للزوجي لتحديد المتأهل منهما إلى نصف النهائي، لمواجهة أستراليا المضيفة المتأهلة سلفا على حساب بريطانيا.
Vintage @RafaelNadal 💥#ATPCup | #Final8 | #ESPBELpic.twitter.com/eJkXAGOgpu— ATPCup (@ATPCup) January 10, 2020
وفي الزوجي، نجحت بلجيكا في حسم المجموعة الأولى لمصلحتها عبر شوط كسر التعادل "تاي بريك"، لكن الثنائي الإسباني المكون من نادال وكارينيو، انتفض في المجموعة الثانية، وفاز بها، بنتيجة 7-5، وتواصلت انتفاضة الزوجي الإسباني في شوط كسر التعادل، ليفوز به أيضا بواقع 10-7، ويمنح إسبانيا بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
Did someone order a Match Tiebreak?@pablocarreno91 and @RafaelNadal square the ledger in the deciding doubles, taking the second set 7-5 against Gille/Vliegen#ATPCup | #Final8 | #ESPBELpic.twitter.com/UQcb8nPHqr— ATPCup (@ATPCup) January 10, 2020
المصدر: وكالات