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شاهد.. كلوب يجبر الصحفيين على استخدام "غوغل" للإجابة عن سؤاله

الرياضة

شاهد.. كلوب يجبر الصحفيين على استخدام
AFP
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فاجأ المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، الصحفيين خلال مؤتمر عقده اليوم الجمعة، عشية مواجهة "الريدز" وتوتنهام، غدا السبت، لحساب الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطرح كلوب سؤالا غير متوقع على الصحفيين، بسؤالهم عن المركز الذي كان يشغله مدرب توتنهام الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث تساءل قائلا: "هل كان مورينيو يلعب في مركز حارس مرمى؟ إن كنتم لا تعرفون الإجابة، هيا ابحثوا في غوغل".

وبعد البحث، تبين أن "السبيشال وان"، كان يشغل مركز لاعب وسط الملعب.

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ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، غدا السبت، في قمة مباريات الأسبوع الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر "الريدز"، جدول ترتيب الدوري، برصيد 58 نقطة، بينما يشغل توتنهام المركز السادس بـ 30 نقطة.

المصدر:euro-football.ru

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