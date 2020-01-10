تصريحات مثيرة لميسي بعد الخسارة الدراماتيكية أمام أتلتيكو مدريد

تعرض نادي برشلونة لهزيمة مؤلمة أمس الخميس، بخسارته أمام أتلتيكو مدريد (2-3)، في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.

وعقب المباراة، أدلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بتصريحات مثيرة، حيث قال للصحفيين: "قدمنا مباراة كبيرة، كان لدينا شعور جيد، وهاجمنا طيلة المباراة، وفي النهاية خسرناها بسبب الأخطاء، كان الخصم قد انتهى عمليا، وفي عشر دقائق قلبوا الموازين في مباراة كان يتوجب علينا حسمها قبل ذلك".

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وأما بالنسبة إلى تغيير شكل البطولة، فتابع: "هو لقب، وبعيدا عن شكله كنا نرغب في التتويج به، مباراة إسبانيول ونهاية العام لم ننهيهما بشكل جيد، الخسارة تعني أكثر مما يعنيه تغيير شكل البطولة، الأمر بمثابة ضربة قاسية لنا".

وفيما يتعلق بمستقبل المدرب إرنستو فالفيردي مع الفريق الكتالوني، علق "البرغوث" قائلا: "هناك ثقة كاملة فيه، سنواصل العمل والتطور، علينا أن نفكر في النصف الثاني من الدوري الإسباني، نتصدر الترتيب بالرغم من أننا لم نقدم مباريات جيدة".

تجدر الإشارة إلى أن مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، غويليرمو أمور مارتينيز، أكد في وقت سابق اليوم، أن الفريق الكتالوني سيواصل العمل لاستكمال الموسم الطويل، وليست هناك نية لدى الإدارة لإقالة المدرب فالفيردي.

المصدر: وكالات