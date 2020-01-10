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الجزائري محرز يتفوق على جميع نجوم الدوري الإنجليزي في تصنيف جديد

الرياضة

الجزائري محرز يتفوق على جميع نجوم الدوري الإنجليزي في تصنيف جديد
AFP
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منح موقع "هو سكورد" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أعلى النقاط في تصنيف اللاعبين الأعلى أداء، في النصف الأول من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وتحصل محرز على 7.21 نقطة، متبوعا بزميله في "السيتي"، البلجيكي كيفن دي بروين، الذي نال 7.08 نقطة، ثم جاء في المركز الثالث، جناح منتخب كوريا الجنوبية ونادي توتنهام، سون هيونغ مين (6.99 نقطة).

وضمت القائمة أيضا، نجم نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، المتوج حديثا بجائزة أفضل لاعب إفريقي، بحلوله رابعا، بتنقيط 6.90، وجاء من بعده الإيفواري نيكولا بيبي، جناح نادي أرسنال (6.86 نقطة).

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وخلت قائمة اللاعبين الخمسة الأوائل، من أسماء مجموعة من نجوم الدوري الإنجليزي، على غرار المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم نادي مانشستر سيتي، وجيمي فاردي، هداف ليستر سيتي والدوري الإنجليزي حاليا، وهاري كين، مهاجم توتنهام.

المصدر: WhoScored.com
 

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