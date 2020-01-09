شاهد.. خشونة زائدة في مباراة لكرة القدم تؤدي إلى شجار جماعي

شهدت مباراة بكرة القدم داخل الصالات (فوتزال)، ضمن دورة ودية بمناسبة أعياد الميلاد، في أوكرانيا، شجارا جماعيا بين اللاعبين، وذلك بسبب سلسلة من التدخلات العنيفة.

وبدأ الشجار بعد أن اعتدى اللاعب السابق لمنتخب أوكرانيا وفريق لوكوموتيف موسكو، تاراس ميخاليك، على أحد لاعبي الخصم عقب سلسلة من التدخلات العنيفة.

وطرد ميخاليك، الذي شارك مع فريق مدينته "ليوبيشوف"، كما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب الخصم أيضا.

يذكر أن تاراس ميخاليك البالغ من العمر 36 عاما، توج بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز في صفوف لوكوموتيف موسكو، إضافة إلى فوزه بلقب بطل كأس روسيا ثلاث مرات، ويلعب حاليا مع فريق "فولين" في دوري الدرجة الأولى الأوكراني.

المصدر: وكالات