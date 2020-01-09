كأس المحترفين.. مدفيديف وكيريوس يؤهلان بلديهما في انتظار دجوكوفيتش ونادال

قاد دانييل مدفيديف ونيك كيريوس، روسيا وأستراليا، إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين للتنس، بانتظار معرفة هوية المنتخبين الآخرين المرجحين أن يكونا إسبانيا (نادال) وصربيا (دجوكوفيتش).

وبعد أن خرج منتصرا من مبارياته الثلاث في المجموعة الرابعة التي أقيمت مبارياتها في بيرث الأسترالية، وقاد بلاده للخروج منتصرة من مواجهاتها الثلاث مع إيطاليا، والنرويج، والولايات المتحدة، أكمل مدفيديف مهمته اليوم الخميس، بفوزه في مباراة الفردي الثانية وإن كان بصعوبة، على غرار مباراتيه مع الإيطالي فابيو فونييني، والنرويجي كاسبر رود.

واضطر الروسي المصنف خامسا عالميا، إلى تقديم أفضل ما لديه للخروج فائزا من مواجهته مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4، و4-6، و6-3، وتحقيق فوزه الثالث على الأخير من أصل ثلاث مواجهات بينهما.

واحتاج مدفيديف، إلى ساعتين و22 دقيقة، ليمنح بلاده التقدم 2-صفر والتأهل بالتالي إلى نصف النهائي بغض النظر عن مباراة الزوجي، وذلك بعد أن وضعها كارين خاتشانوف في المقدمة، بفوزه على غيدو بيا 6-2 و7-6.

Strong start for 🇷🇺 #TeamRussia!@karenkhachanov defeats Pella 6-2, 7-6 to give his country a 1-0 lead in Sydney! pic.twitter.com/JgxzKy0gpH — ATP Tour (@atptour) January 9, 2020

وسيكون مدفيديف على موعد مع مواجهة محتملة السبت مع صربيا ونجمها نوفاك دجوكوفيتش، الثاني عالميا، لأن "دجوكو" ورفاقه مرشحون لتخطي كندا غدا الجمعة في سيدني، التي تحتضن الأدوار الإقصائية الثلاثة، بعد أن استضافت أيضا منافسات المجموعتين الثالثة والخامسة.

- أستراليا تتأهل بمجموعة فاصلة مثيرة

وكانت البطاقة الأولى إلى دور الأربعة من نصيب أستراليا المضيفة، بتفوقها على بريطانيا بعد مواجهة مثيرة في مباراة الزوجي الفاصلة.

وبعد أن بدأت المواجهة بفوز سهل لنجمها كيريوس على كاميرون نوري 6-2 و6-2، وجدت أستراليا نفسها على المسافة ذاتها من بريطانيا، بخسارة مباراة الفردي الثانية عبر أليكس دي مينور، الذي سقط أمام دان إيفانز 6-7، و6-4، و6-7.

وكان الحسم في مباراة الزوجي التي جاءت قمة في الإثارة، حيث نجح كيريوس ودي مينور، في التغلب على جايمي موراي وجو ساليسبوري، 3-6، و6-3 ثم 18-16، في المجموعة الثالثة التي تلعب في الزوجي بصيغة الشوط الفاصل.

Strong start for 🇷🇺 #TeamRussia!@karenkhachanov defeats Pella 6-2, 7-6 to give his country a 1-0 lead in Sydney! pic.twitter.com/JgxzKy0gpH — ATP Tour (@atptour) January 9, 2020

وأثمر رهان قائد أستراليا، ليتون هيويت، بإشراك كيريوس ودي مينور في مباراة الزوجي، عوضا عن الثنائي المعتاد جون بيرز وكريس غوتشيوني، ونالت أستراليا البطاقة الأولى إلى دور الأربعة، حيث تواجه إمكانية لقاء رافائيل نادال المصنف أولا عالميا والمنتخب الإسباني، اللذين يتواجهان الجمعة مع بلجيكا.

المصدر: وكالات