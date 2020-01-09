تقارير.. بند سري في عقد المغربي حكيمي قد يبقيه في دورتموند

يسعى نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، للإبقاء على المغربي أشرف حكيمي، أفضل لاعب صاعد في إفريقيا لعام 2019، الذي تنتهي مدة إعارته من ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" بأن دورتموند يملك أفضلية للاحتفاظ بخدمات حكيمي، حال اتخذ الريال قرارا ببيعه الصيف القادم.

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وأشارت الشبكة إلى وجود بند في عقد الإعارة، يمنح دورتموند أولوية التعاقد مع الدولي المغربي بشكل نهائي، حال دفعه المقابل المادي المطلوب من نادي العاصمة الإسبانية.

ويعني ذلك أن على ريال مدريد إبلاغ دورتموند أولا بأي عرض مقدم لحكيمي من أي ناد آخر، ليمنحه فرصة التقدم بعرض مماثل من عدمه.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن فريق بايرن ميونخ يسعى إلى ضم الظهير الأيمن المغربي.

وانضم أشرف حكيمي البالغ من العمر 21 عاما، إلى صفوف الفريق الألماني قبل عامين، على سبيل الإعارة من النادي الملكي، ليصبح أحد ركائز الفريق الأساسية.

وحصل الدولي المغربي، البالغ من العمر 21 عاما، على جائزة أفضل لاعب صاعد في القارة الإفريقية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة الغردقة المصرية.

المصدر: وكالات