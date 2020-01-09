شاهد.. بيكهام يتفنن في سكب الشاي المغربي

اختار نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد السابق، ديفيد بيكهام، مدينة مراكش المغربية، لقضاء عطلة رأس السنة والاستمتاع بالجو المشمش هناك، بحسب ما نقلت صحيفة الـ"صن" البريطانية.

ووصل بيكهام وزوجته فيكتوريا، المغنية السابقة في مجموعة البوب النسائية الشهيرة "سبايس غارلز"، وأبنائه الثلاثة إلى مراكش، يوم الاثنين الماضي، بعد أن احتفلوا بقدوم العام الجديد بمنزلهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو أن الدولي الإنجليزي السابق، قد أعجب بالشاي المغربي، حتى أنه تعلم طريقة خاصة في سكبه لا يتقنها إلا السكان المحليون.

ونشر بيكهام عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يصب الشاي بالطريقة المغربية، وذلك برفع اليد بالإبريق، أو (البراد) كما يحلو للمغاربة تسميته، فوق الكؤوس، وذلك لتبريد الشاي قليلا، ولكي يعطي رغوة تدل على أن مذاقه جيد.

وأرفق بيكهام الفيديو بتغريدة "شاي مراكشي"، في إشارة إلى مدينة مراكش.

المصدر: "إنستغرام"