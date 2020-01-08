باريس سان جيرمان يكتسح سانت إيتيان بـ"نصف دزينة"

ألحق باريس سان جيرمان هزيمة ساحقة بضيفه سانت إيتيان (6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ثلاثية "هاتريك" للفريق الباريسي في الدقائق (2، 49، و57)، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من، البرازيلي نيمار (د. 39)، وحارس مرمى الضيوف جيسي مولين (د. 44 خطأ في مرماه)، والمهاجم كيليان مبابي (د. 67).

بينما سجل اللاعب يوهان كاباي هدف حفظ ماء الوجه لفريق سانت إيتيان، في الدقيقة 71.

وأكمل سانت إيتيان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31 بعد طرد مدافعه ويسلي فوفانا.

المصدر: وكالات