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ماني لفنان مصري شهير: أنت أسطورة إفريقيا وأنا في المركز الثاني (فيديو)

الرياضة

ماني لفنان مصري شهير: أنت أسطورة إفريقيا وأنا في المركز الثاني (فيديو)
AFP Khaled DESOUKI
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شارك الفنان المصري الشهير محمد رمضان متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو له مع السنغالي ساديو ماني، وذلك بعد تتويج الأخير بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ويظهر في الفيديو رمضان وهو يهنئ ماني على فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وذلك بعد الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الثلاثاء في مدينة الغردقة المصرية.

وقال رمضان لماني: "مبروك يا أسطورة إفريقيا، ليرد السنغالي مازحا: "هو (رمضان) الأسطورة، ربما أنا في المرتبة الثانية".

وتوج ماني نجم ليفربول بلقب أفضل لاعب في القارة الإفريقية للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تفوق على منافسيه، زميله المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات

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