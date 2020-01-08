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كأس رابطة المحترفين للتنس.. إسبانيا إلى ربع النهائي

الرياضة

كأس رابطة المحترفين للتنس.. إسبانيا إلى ربع النهائي
AFP
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لحقت إسبانيا بصربيا وبريطانيا وروسيا وأستراليا المضيفة الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين للتنس، وذلك بفوزها الثالث تواليا في المجموعة الثانية.

وبعد أن استهلت منافسات المجموعة المقامة مبارياتها في بيرث بالفوز على جورجيا 3-صفر بفضل رافائيل نادال، وروبرتو باوتسيتا آغوت، اللذين حسما مباراتي الفردي، ما جعل نتيجة الزوجي هامشية، كررت إسبانيا السيناريو في الجولة الثانية أمام الأوروغواي، ثم أنهت اليوم الأربعاء، دور المجموعات بفوز ثالث تواليا، وضمنت بالتالي بطاقتها إلى ربع النهائي لملاقاة أفضل منتخب يحل ثانيا من أصل اثنين من المجموعات الست.

واستهلت إسبانيا الجولة الثالثة الأخيرة بفوز سهل لباوتيستا آغوت على غو سويدا 6-1 و6-2، قبل أن تحسم تأهلها بفوز نادال على يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 (7-4) و6-4.

وسيخوض نادال لاحقا وللمرة الأولى في هذه البطولة مباراة الزوجي بجانب بابلو كارينيو بوستا، حيث يأمل أن يمنح بلاده فوزها التاسع، في حين تمني اليابان بتقليص النتيجة إلى 1-2 لأن ذلك سيمنحها فرصة أكبر لمحاولة نيل أحد المركزين المخصصين لأصحاب المركز الثاني في المجموعات الست.

المصدر: وكالات

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