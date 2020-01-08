النجم اليوناني تسيتسيباس يتسبب في إصابة والده ويتجاهل والدته (فيديو)

تسبب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في إصابة والده أبوستولوس، أثناء مجريات المباراة التي جمعته بالأسترالي نيك كيريوس، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين للتنس.

وانفعل تسيتسيباس الابن، بشكل مبالغ فيه بعد خسارته المجموعة الأولى للمباراة التي تدخل ضمن منافسات المجموعة السادسة، بنتيجة 6-7، حيث ضرب بمضربه بقوة لوحة إعلانية كانت بالقرب من المقعد الذي كان يجلس عليه قائد الفريق اليوناني ووالده في نفس الوقت (أبوستولوس)، قبل أن يسدد ضربة أخرى لمقعده، لكن المضرب لامس الذراع الأيمن لوالده، ما تسبب في إصابة هذا الأخير على مستوى الكوع.

Stefanos Tsitsipas was told off by his mum after accidentally hurting his dad during a mid-match meltdown 😬



(via @primevideosport) pic.twitter.com/wGAsHAlDpd — ESPN UK (@ESPNUK) January 8, 2020

🗯️ Tip: if you're going to smash a racket, don't do it with your parents there 🎾



Stefanos Tsitsipas bruised his old man Apostolos with this meltdown 👇pic.twitter.com/zLpyfAHmHW — Sporting Life (@SportingLife) January 7, 2020

وظهر الأب مصدوما من تصرفات ستيفانوس، وعندما شعر بألم الضربة التي تلقاها على مستوى الكوع، عاتب ابنه قبل أن يهرول إلى المقاعد الخلفية، ليجلس مع بقية أعضاء منتخب اليونان.

وتدخلت والدة ستيفانوس، لتهدئة ابنها وتوبيخه في نفس الوقت، لكن الأخير تجاهلها ولم يعر لها أي اهتمام لتعود غاضبة إلى مكانها.

وخسر تسيتسيباس المباراة بنتيجة 7-6 و6-7، و7-6.

المصدر: "تويتر"