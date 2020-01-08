 
مباشر
عاجل
خامنئي: "حزب الله" يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه

محرز يهنئ ماني بعد تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية

الرياضة

محرز يهنئ ماني بعد تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية
AFP Lindsey Parnaby
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n15p

قدم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، التهنئة للسنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي توج أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وكتب محرز عبر حسابه في موقع "تويتر": "تهانينا لساديو على جائزته المستحقة".

واعتذر محرز عن عدم حضوره حفل تتويج ماني قائلا: "آسف لعدم تمكني من الحضور، ولكن كان علي البدء في تسجيل الأهداف من أجل النسخة المقبلة للجائزة (أفضل لاعب إفريقي) في 2020"، في إشارة إلى الهدف الذي سجله خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد (3-1) في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، التي تزامن موعد إقامتها مع حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي استضافته مدينة الغردقة المصرية.

واختتم محرز تغريدته بعبارة: "أراك (ماني) العام المقبل إن شاء الله".

يذكر أن ماني حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا (الكرة الذهبية الإفريقية) للمرة الأولى في مسيرته، بينما جاء المصري محمد صلاح، المتوج بالجائزة خلال العامين الماضيين، في المركز الثاني، وحل محرز، والذي سبق له نيل الجائزة في العام 2016، في المركز الثالث.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب