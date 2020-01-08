 
مباشر
عاجل
خامنئي: "حزب الله" يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه

الرجاء البيضاوي ينسحب من مباراة الدفاع الجديدي في الدوري المغربي

الرياضة

الرجاء البيضاوي ينسحب من مباراة الدفاع الجديدي في الدوري المغربي
Arryadia @Arryadia/Facebook.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n15b

نفذ الرجاء البيضاوي تهديده ولم يحضر إلى ملعب "العبدي" في الجديدة أمس الثلاثاء، لمواجهة الدفاع الحسني، في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وانتظر الحكم عبد الرحيم اليعقوبي، الذي أنيطت به مهمة إدارة المباراة، الساعة المحددة لانطلاق اللقاء (التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة)، ليعلن رسميا انسحاب الرجاء الذي لم يحضر الاجتماع الفني الذي يسبق المواجهة.

وقال اليعقوبي للصحفيين: "الدفاع الجديدي حضر مع تسجيل حضوره في ورقة التحكيم، وبالنسبة لنا كحكام انتظرنا توقيت انطلاق المباراة ولم يحضر فريق الرجاء ولهذا لم يجر اللقاء".

واعترض الرجاء على موعد المباراة بسبب وجوده في الجزائر لخوض مباراتين في كأس محمد السادس، ودوري أبطال إفريقيا.

وقال الرجاء في وقت سابق إن لاعبيه يتواجدون في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل يوم الجمعة المقبل في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز هناك 2-1 على مولودية الجزائر في بطولة كأس محمد السادس، يوم السبت الماضي.

وطلب الرجاء أكثر من مرة من لجنة البرمجة في الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأجيل المباراة، لكن هذه الأخيرة أصرت على إجرائها في موعدها المحدد.

وبغيابه يكون الرجاء قد خسر 4 نقاط، ثلاث بسبب خسارته بالقلم أمام الدفاع الجديدي، ونقطة خصمت من رصيده عقابا له على عدم خوض المباراة.

ورفع بذلك الدفاع الجديدي رصيده إلى 19 نقطة وارتقى للمركز الرابع، فيما تراجع الرجاء البيضاوي  للمركز السادس برصيد 16 نقطة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب