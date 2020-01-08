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أول تعليق لصلاح على فوز ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي (صورة)

الرياضة

أول تعليق لصلاح على فوز ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي (صورة)
KARIM JAAFAR
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حرص النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة زميله السنغالي ساديو ماني، بعد تتويجه أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ونشر صلاح على خاصية "ستوري" في حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، صورة لماني وهو يحمل الكرة الذهبية الإفريقية وعلق عليها قائلا: "مبروك يا أخي".

أول تعليق لصلاح على فوز ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي (صورة)
Mohamed Salah/Instegram.com

وتوج ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الأولى في مسيرته في حفل استضافته مدينة الغردقة المصرية، بعدما تفوق على منافسيه، صلاح المتوج بالجائزة خلال العامين الماضيين، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والذي سبق له نيل الجائزة في العام 2016.

المصدر: RT

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