شاهد.. "الزعيم" يهزم "الإمبراطور" في "الكلاسيكو" السعودي

تغلب فريق الهلال على ضيفه الأهلي (3-1)، في لقاء "الكلاسيكو" الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، والمؤجل من منافسات الجولة 11 للدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وسجل سالم الدوسري هدف التقدم "للزعيم"، بحلول الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم السوري عمر السومة بهدف التعادل "للإمبراطور" في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني للقاء.

ولكن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز وضع أصحاب الأرض في المقدمة من جديد، عند الدقيقة 70، ومن ثم سجل زميله المدافع علي هادي آل بليهي هدف الأمان الثالث لهم، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على إستاد جامعة الملك سعود، بالعاصمة الرياض.

وحقق الهلال بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وليرفع رصيده إلى 27 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، وينفرد بمركز الوصافة في جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط خلف فريق النصر صاحب الصدارة.

في المقابل، مني الأهلي بالهزيمة الثانية على التوالي وتراجع غلى المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "@SPL"