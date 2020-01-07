شاهد.. "الزعيم" يهزم "الإمبراطور" في "الكلاسيكو" السعودي
تغلب فريق الهلال على ضيفه الأهلي (3-1)، في لقاء "الكلاسيكو" الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، والمؤجل من منافسات الجولة 11 للدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.
وسجل سالم الدوسري هدف التقدم "للزعيم"، بحلول الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 7 Ocak 2020
هدف #الهلال الأول سجله سالم الدوسري في الدقيقة 37#الهلال_الأهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفينpic.twitter.com/eBiktv8qt0
ورد المهاجم السوري عمر السومة بهدف التعادل "للإمبراطور" في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني للقاء.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 7 Ocak 2020
هدف #الأهلي الأول سجله عمر السومه في الدقيقة 45#الهلال_الأهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفينpic.twitter.com/Wyt5lIRlHo
ولكن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز وضع أصحاب الأرض في المقدمة من جديد، عند الدقيقة 70، ومن ثم سجل زميله المدافع علي هادي آل بليهي هدف الأمان الثالث لهم، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على إستاد جامعة الملك سعود، بالعاصمة الرياض.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 7 Ocak 2020
هدف #الهلال الثاني سجله بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 70#الهلال_الأهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفينpic.twitter.com/TFR0xB2syR
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 7 Ocak 2020
هدف #الهلال الثالث سجله علي البليهي في الدقيقة 90#الهلال_الأهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفينpic.twitter.com/7HHwfIeLwE
وحقق الهلال بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وليرفع رصيده إلى 27 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، وينفرد بمركز الوصافة في جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط خلف فريق النصر صاحب الصدارة.
في المقابل، مني الأهلي بالهزيمة الثانية على التوالي وتراجع غلى المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: "@SPL"