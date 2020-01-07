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شاهد.. بعد السلطان الهجوم على تمثال لاعب برشلونة سابقا

الرياضة

شاهد.. بعد السلطان الهجوم على تمثال لاعب برشلونة سابقا
AFP JAVIER SORIANO
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تعرض تمثال التشيلي ألكسيس سانشيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم للتخريب، في مدينة توكوبيجليا مسقط رأس اللاعب.

وقامت مجموعة من المخربين بتشويه وجه التمثال، ورقم 7 المطبوع على التمثال الذي يصور سانشيز مرتديا قميص منتخب تشيلي.

وتم الكشف عن التمثال لأول مرة عام 2017، بعد أن تألق سانشيز مع منتخب بلاده وقاده إلى التتويج مرتين متتاليتين بلقب بطل كأس "كوبا أمريكا" في نسختي (2015، و2016).

ويعد ألكسيس سانشيز البالغ من العمر 31 عاما، أفضل الهدافين على الإطلاق في تاريخ تشيلي، حيث سجل 41 هدفا في 124 مباراة مع منتخب بلاده.

ويعاني سانشيز، الذي انتقل إلى صفوف إنتر ميلان الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، على سبيل الإعارة، من إصابة منذ أكتوبر الماضي، ولم يشارك مع فريقه الإيطالي إلا في 4 مباريات فقط، سجل فيها هدفا واحدا.

يذكر أن تمثال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المنتقل مؤخرا إلى ميلان الإيطالي، قد تعرض أيضا للتخريب في مسقط رأسه مالمو، وأكثر من مرة في الأسابيع الماضية، وكانت الهجمة الأخيرة قاضية بسقوط التمثال من قاعدته بعد قطع القدمين.

المصدر: وكالات 

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