كأس رابطة المحترفين للتنس.. منتخب روسيا إلى ربع النهائي

لحقت روسيا بكل من أستراليا المضيفة وصربيا إلى الدور ربع النهائي للنسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين للتنس، بعدما حققت اليوم في بيرث، فوزها الثالث في المجموعة الرابعة على النرويج.

وبعد أن بدأت مشوارها في هذه البطولة المستحدثة التي تشكل تحضيرا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع، بالفوز على إيطاليا 3- صفر، ثم الولايات المتحدة 2-1، حسمت روسيا بطاقة تأهلها اليوم الثلاثاء، بعد أن فاز المصنف خامسا عالميا دانييل مدفيديف على كاسبر رود 6-3 و7-6 (8-6)، واضعا بلاده في المقدمة 2-صفر، بعد أن سبقه كارين خاتشانوف للفوز بسهولة على فيكتور دوراسوفيتش 6-2 و6-1، ما جعل المباراة الثالثة في الزوجي هامشية، لكن ذلك لم يمنع روسيا من حسمها أيضا بمجموعتين.

وأقر مدفيديف الذي حقق 34 ضربة ناجحة و13 إرسالا ساحقا ضد رود، الفائز على الأمريكي جون إيسنر، والإيطالي فابيو فونييني في الجولتين الأوليين، بأن "النتيجة قد لا تعكس مجريات المباراة لأنها كانت متقاربة جدا، وكان بإمكان أي منا أن يفوز بها".

ويشارك في البطولة 24 منتخبا في ست مجموعات، بحيث يتأهل إلى ربع النهائي المقررة مبارياته في سيدني الأسترالية على غرار نصف النهائي والنهائي، متصدر كل مجموعة وأفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بانتصار وهزيمة قبل مواجهتها اليوم الثلاثاء مع الولايات المتحدة التي خسرت مباراتيها الأوليين، وفقدت الأمل بأن تكون أحد أفضل منتخبين في المركز الثاني.

المصدر: وكالات