نتيجة قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الثلاثاء، عن مواجهات في المتناول للأندية الكبيرة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

- واتفورد أو ترانمير ضد مانشستر يونايتد أو ولفرهامبتون

- هال سيتي ضد تشيلسي

- ساوثهامبتون ضد ميدلسبره أو توتنهام

- كوينز بارك رينجرز ضد شيفلد وينسداي

- بورنموث ضد أرسنال

- نورثامبتون ضد ديربي كاونتي

- برينتفورد ضد ليستر سيتي

- ميلوول ضد شيفلد يونايتد

- ريدينج أو بلاكبول ضد كارديف أو كارليسلي

- وست هام ضد وست بروميتش

- بيرنلي ضد نوريتش سيتي

- بريستول روفرز أو كوفنتري ضد برمنغهام

- مانشستر سيتي ضد فولهام

- روتشديل أو نيوكاسل ضد أوكسفورد يونايتد

- بورتسموث ضد بارنسلي

- بريستول سيتي أو شروسبيري ضد ليفربول.

وتقام مباريات الدور الرابع بين الـ24 والـ27 من الشهر الحالي.

المصدر: وكالات