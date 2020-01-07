نتيجة قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي
أسفرت قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الثلاثاء، عن مواجهات في المتناول للأندية الكبيرة.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
- واتفورد أو ترانمير ضد مانشستر يونايتد أو ولفرهامبتون
- هال سيتي ضد تشيلسي
- ساوثهامبتون ضد ميدلسبره أو توتنهام
- كوينز بارك رينجرز ضد شيفلد وينسداي
- بورنموث ضد أرسنال
- نورثامبتون ضد ديربي كاونتي
- برينتفورد ضد ليستر سيتي
- ميلوول ضد شيفلد يونايتد
- ريدينج أو بلاكبول ضد كارديف أو كارليسلي
- وست هام ضد وست بروميتش
- بيرنلي ضد نوريتش سيتي
- بريستول روفرز أو كوفنتري ضد برمنغهام
- مانشستر سيتي ضد فولهام
- روتشديل أو نيوكاسل ضد أوكسفورد يونايتد
- بورتسموث ضد بارنسلي
- بريستول سيتي أو شروسبيري ضد ليفربول.
وتقام مباريات الدور الرابع بين الـ24 والـ27 من الشهر الحالي.
المصدر: وكالات