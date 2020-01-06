إنتر ميلان يستعيد صدارة "الكالتشيو" من بوابة نابولي (فيديو)

استعاد فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه نابولي (3-1) في عقر داره اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة 18 من "الكالتشيو".

وأحرز المهاجم البلجيكي "البلدوزر" روميلو لوكاكو، هدفين لفريق إنتر "أفاعي" ميلانو في الدقيقتين الـ(14، و33)، وتكفل زميله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 62.

بينما سجل المهاجم البولندي أركاديوش ميليك هدف أصحاب الأرض اليتيم، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للقاء.

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وتصدر إنتر ميلان قائمة "الكالتشيو" برصيد 45 نقطة، متجاوزا بفارق الأهداف فريق يوفنتوس، الذي تغلب بدوره على ضيفه كالياري بأربعة أهداف من دون رد، في وقت سابق من اليوم أيضا.

في المقابل، توقف رصيد نابولي عند 24 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT