ميلان يتعثر أمام سامبدوريا في الظهور الأول لإبراهيموفيتش

تعثر نادي ميلان على أرضه، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سامبدوريا، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين، لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأتيحت للفريقين مجموعة من الفرص الحقيقية السانحة للتهديف، لكن تألق الحارسين أحيانا، ورعونة المهاجمين وتسرعهم في أحيان أخرى، أبقى النتيجة على ما هي عليه حتى إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للوافد الجديد على نادي ميلان، النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي دخل في الشوط بديلا للبولندي كريستوف بيونتيك، إلا أن هذا التغيير لم يسفر عن أي شيء، على الرغم من اجتهاد المهاجم السويدي ومحاولته لوضع لمسته على المباراة.

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 22 نقطة وبقي في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 16 نقطة وارتقى إلى المركز الـ16.

المصدر: RT