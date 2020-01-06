دجوكوفيتش يستجيب لدعوة الفاتنة شارابوفا

استجاب النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش لدعوة نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا للانضمام إلى حملة التبرع لمساعدة ضحايا حرائق الغابات في أستراليا.

وتبرعت ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، بمبلغ 25 ألف دولار لدعم ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، ودعت النجم الصربي إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

ورد نوفاك دجوكوفيتش "بتغريدة" عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها إنه سيتبرع بمبلغ 25 ألف دولار أسوة بالروسية لمضاعفة المساعدات لضحايا هذه الحرائق.

Yes, @MariaSharapova I would like to match your $25k donation to double the aid sent to these communities. We stand by you, #Australia. 🙏🏼 https://t.co/wiUZHzg9cz — Novak Djokovic (@DjokerNole) 6 Ocak 2020

ونشرت شارابوفا البالغة من العمر 32 عاما، والفائزة بـ 5 ألقاب من سلسلة البطولات الأربع الكبرى، يوم أمس الأحد، "تغريدة" مؤثرة عبر حسابها في "تويتر" قالت فيها: "على مدى السنوات الـ15 الماضية، كانت أستراليا بيتي لمدة شهر في يناير. ينهار قلبي عندما أشاهد كيف تدمر الحرائق الأراضي والحيوانات. أريد المساهمة من خلال التبرع بمبلغ 25 ألف دولار لمكافحة الحرائق. نوفاك دجوكوفيتش، هل يمكنك تكرار هذا المبلغ؟".

وأطلق لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس حملة تبرعات واسعة النطاق في إطار الدعم المالي لأستراليا، ووعد اللاعب بالتبرع بمبلغ 200 دولار عن كل إرسال ساحق، لمساعدة ضحايا حرائق الغابات، وأيد فكرته مواطنه اللاعب أليكس دي مينوار، وعد بالتبرع بمبلغ 250 دولار مقابل كل إرسال ساحق، وانضم إليهم كل من اللاعب الأسترالي جون ميلمان (100 دولار مقابل كل إرسال ساحق)، والألمانية جوليا جورجيس (100 دولار مقابل كل إرسال ساحق)، التشيكية كارولينا بليشكوفا (200 دولار مقابل كل إرسال ساحق).

كما انضمت رابطة لاعبي التنس المحترفين إلى حملة دعم ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، وجمعت في اليوم الأول من المنافسات، 21 ألف دولار، بعد أن حقق اللاعبون 216 إرسالا ساحقا.

وتسببت حرائق أستراليا بمقتل 16 شخصا، وفقدان 17 آخرين، والتهمت نحو أربعة ملايين هكتار من الغابات، فضلا عن نفوق نصف مليار حيوان.

وتستضيف أستراليا أولى البطولات الأربع الكبرى في شهر يناير من كل عام، ومن المنتظر أن تقام في الفترة ما بين (20 يناير الجاري ولغاية 5 فبراير المقبل) هذه السنة.

المصدر: وكالات