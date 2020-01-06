كأس فرنسا.. سان جيرمان بـ"نصف دزينة" إلى الدور الـ32

بلغ باريس سان جيرمان بسهولة، الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه بسداسية نظيفة على مضيفه ليناس مونليري من الدرجة السادسة، أمس الأحد.

وسجل سداسية الفريق الباريسي، كل من عادل عوشيشي، وإدينسون كافاني (هدفين)، وبابلو سارابيا (هدفين)، وإيريك ماكسيم موتينغ، في الدقائق 30، 41، 60، 63، 69، و87 على الترتيب.

وخاض نادي العاصمة الفرنسية، المباراة بغياب العديد من نجومه أبرزهم البرازيلي نيمار، وكيليان مبابي، والأرجنتيني أنخل دي ماريا، كما تجري العادة في مباريات الكأس، قبل عودة عجلة الدوري إلى الدوران مع انتهاء فترة الاستراحة الشتوية في العاشر من الشهر الحالي، حيث يستضيف موناكو في الثاني عشر منه.

وكان بريست، الضحية الأبرز ليوم الأحد في كأس فرنسا، إذ ودع المسابقة بخسارته أمام مضيفه لوريان من الدرجة الثانية 1-2 بعد التمديد، فيما عبرت الفرق الأخرى الممثلة للدرجة الأولى إلى الدور الـ32، وهي نيس، وديغون، وأنجيه، وليل، ومارسيليا، وسانت إتيان، ومونبلييه، على حساب فرق مغمورة من الدرجات الدنيا (من الثانية إلى السادسة).

المصدر: وكالات