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كأس إنجلترا.. ليفربول يحسم "ديربي الميرسيسايد" بلاعبيه الشباب

الرياضة

كأس إنجلترا.. ليفربول يحسم
Gettyimages.ru
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تأهل ليفربول إلى رابع أدوار مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه وجاره إيفرتون بهدف دون رد اليوم الأحد ضمن منافسات الدور الثالث للمسابقة.

ويدين "الريدز" بالفضل في الفوز للاعبه الشاب كيرتيس جونز البالغ 18 عاما الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العلوية لحارس مرمى إيفرتون.

وشهدت المباراة تعرض جيمس ميلنر لإصابة أخرجته من اللقاء بعد مرور تسع دقائق فقط.

وخاض ليفربول لقاء اليوم بتشكيل ضم مزيجا من اللاعبين البدلاء والشباب، في حين لعب إيفرتون بلاعبيه الأساسيين.

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المصدر: وكالات

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