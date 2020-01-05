"الغواصات الصفراء" تقلب الطاولة على ريال سوسيداد في "الليغا" (فيديو)

قلب فياريال تأخره بهدف أمام مضيفه ريال سوسيداد إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق البرازيلي ويليان سيلفا في الدقيقة 22، قبل أن ينتفض لاعبو فياريال ويسجلوا هدفين متتاليين عن طريق مانو تريغيروس من ركلة جزاء وسانتي كازورلا في الدقيقتين 58 و72 على التوالي.

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وبهذا الفوز، رفع فياريال الملقب بالغواصات الصفراء رصيده إلى 28 نقطة وصعد إلى المركز التاسع، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 31 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru