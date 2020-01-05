كأس إنجلترا: تشيلسي إلى الدور الرابع وميدلزبره يفرض التعادل على توتنهام

صعد تشيلسي إلى رابع أدوار كأس إنجلترا بفوزه اليوم على ضيفه نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى 2-0، فيما فرض ميدلزبره من الدرجة ذاتها إعادة المباراة على ضيفه توتنهام بتعادلهما 1-1.

وفي المباراة الأولى، زج المدرب فرانك لامبارد بالتشكيلة الرديفة للفريق حيث أجرى تسعة تعديلات على الفريق الذي تعادل 1-1 مع برايتون في الدوري الممتاز في اليوم الأول من العام الجديد.

وسجل هدفي "البلوز"، المتوج بلقب المسابقة في ثماني مناسبات آخرها عام 2018، كل من كالوم هودسون أودوي وروس باركلي في الدقيقتين 6 و33 على التوالي.

وفي مباراة ثانية، فرض ميدلزبره على ضيفه توتنهام، المتوج باللقب ثماني مرات آخرها عام 1991، إعادة المباراة بينهما بتعادلهما إيجابيا 1-1.

وأجرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ثلاثة تغييرات فقط على تشكيلة السبيرز، التي سقطت بهدف نظيف أمام ساوثهامبتون في الجولة 21 من "البريميرليغ" الأربعاء الماضي، وكان أبرز الغائبين المهاجم هاري كين المصاب.

وبادر أصحاب الأرض إلى افتتاح النتيجة عن طريق آشلي فلتشر في الدقيقة 50، وأنقذ البرازيلي لوكاس مورا السبيرز من الخروج المبكر بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

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وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها توتنهام في تحقيق الفوز، بعد تعادله أمام نوريتش في المرحلة 20 من الدوري ثم السقوط أمام ساوثهامبتون.

وفي أبرز النتائج، ودع كريستال بالاس المسابقة بخسارته على أرضه أمام دربي كاونتي من الدرجة الأولى بهدف دون رد، في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63.

المصدر: أ ف ب