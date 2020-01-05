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تقرير يكشف سر فشل برشلونة في حسم ديربي كتالونيا

الرياضة

تقرير يكشف سر فشل برشلونة في حسم ديربي كتالونيا
Gettyimages.ru
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أوضح تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد، سبب فشل برشلونة في التغلب على إسبانيول في ديربي كتالونيا أمس السبت ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إحدى أبرز نقاط القوة التي ظهرت لدى إسبانيول في الديربي وتسببت في انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2، أن الفريق نجح في تفكيك المثلث الناري لبرشلونة المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الثلاثة لم يمرروا الكرة فيما بينهم إلا 17 مرة فقط، وهو ما أدى إلى قلة الفاعلية الهجومية لبرشلونة.

وذكرت الصحيفة أن ميسي مرر الكرة لغريزمان خمس مرات فقط، بينما تواصل النجم الفرنسي مع الساحر الأرجنتيني أربع مرات.

ومرر سواريز مرتين فقط لميسي، وثلاث مرات لغريزمان، فيما تلقى النجم الأوروغوياني تمريرة واحدة فقط من ميسي، واثنتين من غريزمان.

المصدر: وكالات

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