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إبراهيموفيتش يزين قائمة ميلان لمواجهة سامبدوريا في "الكالتشيو"

الرياضة

إبراهيموفيتش يزين قائمة ميلان لمواجهة سامبدوريا في
acmilan/instagram
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أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، قائمة الفريق الخاصة لمواجهة سامبدوريا المقررة غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وشهدت القائمة انضمام المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للمرة الأولى، عقب عودته إلى الروسونيري مرة أخرى.

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ووفقا للحساب الرسمي لميلان في "تويتر"، فإن قائمة الفريق لمباراة سامبدوريا جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما، جيانلويجي دوناروما ورينا.

في خط الدفاع: كالدارا، موساكيو، رومانيولي، كونتي، كالابريا، هيرنانديز وجابيا.

في خط الوسط: بن ناصر، بونافينتورا، بريسكانيني، كيسي، تشالهانوجلو، كرونيتش وباكيتا.

في خط الهجوم: إبراهيموفيتش، كاسيخو، بيونتيك، مالديني، سوسو ولياو.

وسبق أن لعب "إبرا" بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأمريكي.

ويعاني ميلان بشدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بعد مرور 17 جولة من انطلاق "الكالتشيو".

المصدر: وكالات

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