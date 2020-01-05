رسميا.. الأهلي السعودي يعلن التوقيع مع صانع الألعاب الألماني مارين

أعلن نادي أهلي جدة رسميا الأحد، عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع الألماني ماركو مارين قادما من صفوف ريد ستار الصربي.

وأوضح النادي السعودي عبر حسابه بموقع "تويتر" أن صانع الألعاب البالغ 30 سنة، خضع للفحوص الطبية اللازمة، قبل التوقيع معه بشكل نهائي.

وتأتي تلك الصفقة في إطار تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول والذي كان بحاجة للتوقيع مع صانع ألعاب مميز بناءا على رغبة المدرب السويسري كريستيان غروس.

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاماً)، قادماً من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة. pic.twitter.com/TOb1IsWBNu — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 5, 2020

📸 الكشف الطبي للاعب الألماني ماركو مارين رفقة رئيس الجهاز الطبي بالنادي #الأهلي الدكتور حاتم جمعة 💚 pic.twitter.com/Y01xmNRw5c — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 5, 2020

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وسبق للألماني تمثيل عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل تشيلسي الانجليزي وفرانكفورت الألماني وفيورونتينا الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني وأندرلخت البلجيكي.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليا المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة من 12 مباراة خاضها الفريق الكروي الأول.

المصدر وكالات







