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لاعب خيتافي ينفي الإساءة العنصرية ضد مدافع ريال مدريد

الرياضة

لاعب خيتافي ينفي الإساءة العنصرية ضد مدافع ريال مدريد
AFP JAIME REINA- PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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نفى مارك كوكوريلا لاعب وسط خيتافي تورطه في إساءة عنصرية ضد إيدر ميليتو مدافع ريال مدريد، أثناء مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

ورصدت الكاميرات أثناء المباراة التي انتهت بفوز الملكي 3-0، كوكوريلا يوجه ألفاظا عنصرية ضد ميليتاو بعد احتكاك بينهما داخل الملعب، وتم معرفة ذلك من خلال قراءة حركة الشفاه.

واتضح لاحقا أن لاعب خيتافي قال عبارة "أغلق فمك" وألحقها بكلمة "ميكو" والتي تعني القرد في اللغة الإسبانية.

ورد كوكوريلا على تلك المزاعم عبر حسابه على "تويتر" وكتب تغريدة: "أود توضيح أنني لم أوجه أي إساءة عنصرية إلى ميليتاو، قلت له ‭'‬أغلق فمك‭'‬، أود الاعتذار لأي شخص شعر بالإهانة من ذلك، وهذا هو تعليقي الوحيد على المسألة".

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بالمقابل لم يعلق ميليتاو عن تلك الواقعة، ورفض ريال مدريد إصدار أي تعقيب على تلك الحادثة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة، عقب الفوز بثلاثية، ويتساوى الميرينغي مع البلوغرانا بعدد النقاط لكن الفريق الكتالوني يتقدم بفارق هدفين.

المصدر: وكالات

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