سواريز يعادل رقم بنزيما في الدوري الإسباني

واصل الهداف الأوروغوياني لويس سواريز مهمته بإنقاذ برشلونة في المباريات الأخيرة من الدوري الإسباني، بمساهمته في كل الأهداف العشرة التي سجلها فريقه.

وسجل مهاجم "البلوغرانا"، هدفا وصنع آخر لزميله أرتورو فيدال، أمام إسبانيول، السبت، في ديربي كتالونيا الذي انتهى بالتعادل 2-2، ضمن مباريات الجولة الـ19 بالليغا.

10 - Luis Suárez has been involved in each one of the @FCBarcelona’s last nine goals in #LaLiga (four goals & six assists). The Uruguayan is the player to have scored & assisted both in a single LaLiga game more often (four as Karim Benzema). Key#EspanyolBarça#Derbyhttps://t.co/pL0rDO9day — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2020

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد ساهم سواريز في الأهداف الـ10 الأخيرة لبرشلونة بالدوري الإسباني، من خلال تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

وأشارت الشبكة إلى أن سواريز يعتبر أكثر لاعب سجل وصنع في مباراة واحدة بالليغا هذا الموسم (4 مرات)، بالتساوي مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة ليستعيد صدارة "الليغا" من ريال مدريد الذي تغلب أمس على خيتافي بثلاثية نظيفة، ويتساوى الميرينغي مع البلوغرانا بعدد النقاط لكن الفريق الكتالوني يتقدم بفارق هدفين.

المصدر: وكالات