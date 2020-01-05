شاهد.. كيريوس يبكي متأثرا بعد إطلاقه مبادرة لمساعدة ضحايا حرائق الغابات في أستراليا

ظهر النجم الأسترالي نيك كيريوس متأثرا بعد انتهاء المباراة أمام منافسه الألماني يانارد ستروف في كأس رابطة المحترفين للاعبي التنس السبت بسبب الحرائق الكبيرة التي تجتاح غابات بلاده.

وكان كيريوس، قد وعد بالتبرع بمبلغ 200 دولار عن كل ضربة إرسال ساحق خلال موسم بطولات الصيف بأستراليا، بعد أن نشر على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة قال فيها: "أطلق حملة رسمية لدعم المتضررين من الحرائق، وسأقوم بالتبرع بمبلغ 200 دولار عن كل ضربة إرسال ساحقة، خلال جميع البطولات التي أشارك فيها هذا الصيف".

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome#StayTuned — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 2, 2020

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن كيريوس قوله: "من الصعب رؤية تأثير حرائق الغابات على نطاق واسع في بلادي. ما يحدث الآن أكبر من التنس. والمبلغ الذي جمعته سيذهب لمستحقيه... مسقط رأسي هي مدينة كانبيرا، والآن بات الهواء فيها الأكثر سمية في العالم. هذا أمر محزن وصعب للغاية".

وأضاف: "لا أهتم بالمدح كثيرا. لدينا القدرة على فعل شيء ما تجاه ما يحدث في بلدي".

إقرأ المزيد

وبحسب الشبكة البريطانية، فإن النجم الأسترالي جمع من مباراته مبلغ 4 آلاف دولار، فيما تم جمع 21 ألفا وستمئة دولار في اليوم الأول من البطولة لضحايا حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا وما زالت خارج السيطرة.

وتسببت هذه الحرائق بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل، كما أدت في اليوم الأول من العام الجديد إلى تحويل مئات الهكتارات من مساحات حرجية إلى رماد، فيما بات الكثير من السياح عالقين في عدد من المدن الساحلية المحاصرة بالحرائق، فضلا عن نفوق نصف مليار حيوان.

المصدر: وكالات