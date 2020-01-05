تأجيل قضية النزاع حول حقوق صور ميسي للمرة الثانية

أعلنت المحكمة العليا في إقليم كتالونيا عن تأجيل قضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، المتعلقة بحقوق الصور الخاصة به، دون إعلان تاريخ محدد للجلسة المقبلة.

وسبق صدور قرار التأجيل في 4 نوفمبر الماضي، عندما أرسل ميسي خطابا يؤكد فيه صعوبة حضوره للجلسة كشاهد لتعارضها مع المباريات، فكان الموعد الجديد 7 يناير الجاري.

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وعاد قاضي محكمة برشلونة الابتدائية رقم "53" إلى تأجيل الجلسة مرة ثانية على أن تكون الجلسة المنتظرة في الصيف المقبل، بسبب عدم تمكن أحد الأطراف المتنازعة من حضور الجلسة أيضا.

ويكمن النزاع القانوني على حقوق صور ميسي بين الشركة المسؤولة عن إدارة واستغلال كل الصور الخاصة بنجم برشلونة، وبين شركة أخرى هولندية عملت على استخدام صوره لصالح منتج معين دون العودة للشركة الأولى، التي تطالب بحقوقها الأدبية والمالية.

المصدر: وكالات