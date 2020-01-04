إسبانيول يفرض التعادل على برشلونة في ديربي كتالونيا (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي 2-2 ديربي كتالونيا بين برشلونة ومضيفه إسبانيول في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق دافيد لوبيز سيلفا.

وقلب برشلونة الطاولة على مضيفه بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتور فيدال في الدقيقتين 51 و59.

وتعرض برشلونة لضربة موجعة في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بتعرض نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليكمل البلوغرانا المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل إسبانيول النقص العددي لبرشلونة أفضل استغلال وسجلوا هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقتين عن طريق الصيني وو لي.

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وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة ليستعيد صدارة "الليغا" من ريال مدريد الذي تغلب اليوم على خيتافي بثلاثية نظيفة، ويتساوى الميرينغي مع البلوغرانا بعدد النقاط لكن الفريق الكتالوني يتقدم بفارق هدفين.

بالمقابل، رفع إسبانيول رصيده إلى 11 نقطة ويتذيل ترتيب جدول الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru