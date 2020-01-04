مانشستر سيتي يعبر بورت فايل ويتأهل لخامس أدوار كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تغلبه اليوم على ضيفه بورت فايل (أحد أندية الدرجة الثانية) 4-1 ضمن منافسات الدور الرابع للمسابقة.

وسجل رباعية أصحاب الأرض كلا من الأوكراني أوليكساندر زينشينكو والأرجنتيني سيرجيو أغويرو وتايلور هاروود و فيل فودين في الدقائق 19 و42 و58 و76 على الوالي، فيما سجل توم بوبي هدف بورت فايل الوحيد في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وفي ثانية، انتزع ليستر سيتي بطاقة العبور للدور ذاته بتغلبه على ضيفه ويغان بهدفين دون رد حملا توقيع توم بيرسي بالخطأ في مرماه وهارفي بارنيس في الدقيقتين 19 و40.

وفرض التعادل السلبي نفسه على موقعة مانشستر يونايتد أمام مضيفه وولفرهامبتون، وستقام مباراة الإعادة بين الطرفين على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، في موعد سيحدده الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاحقا.

المصدر: وكالات