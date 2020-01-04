روسيا تتأهل لنهائي كأس العالم لهوكي الجليد للشباب على حساب السويد (فيديو)

تأهل المنتخب الروسي إلى المباراة النهائية لكأس العالم لهوكي الجليد للشباب التي تستضيفها التشيك، بعد تغلبه على نظيره السويدي 5-4 عقب التمديد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4.

From OVERTIME to the GOLD MEDAL GAME! @russiahockey picks up the win over @trekronorse and will go for GOLD tomorrow! #WorldJuniorspic.twitter.com/xQYTmcFLEZ — IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2020

ولجأ المنتخبان لوقت إضافي لكسر التعادل بعد انتهاء الأشواط الثلاثة بنتيجة 4-4، واستطاع المنتخب الروسي حسم المباراة لمصلحته بالهدف الذهبي.

😎 Для тех, кто уже отдышался и готов повторить, собрали лучшие моменты этого полуфинала! #SWERUS#снамироссияpic.twitter.com/JJ5a7F2N4P — Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2020

وآخر مرة حقق المنتخب الروسي للشباب ذهبية بطولة العالم كانت عام 2011 على حساب كندا (5-3)، ولم يتأهل للمباراة النهائية منذ عام 2016، فيما حقق الميدالية البرونزية في نسختي 2017 و2019.

🔥 Молодёжная сборная России впервые за четыре года вышла в финал МЧМ 💪https://t.co/Ak5Moax5rEpic.twitter.com/RRBH0KnamL — Чемпионат (@championat) January 4, 2020

Views from the bench as @russiahockey won in OT and sent the team flying to the gold medal game. #WorldJuniorspic.twitter.com/tBEI3os620 — IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2020

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وسيواجه المنتخب الروسي في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين منتخبي كندا وفنلندا.

المصدر: championat.com