منتخبات فرنسا واليابان والأرجنتين تتفوق في كأس رابطة المحترفين للتنس

تفوقت منتخبات الأرجنتين وفرنسا واليابان السبت على بولندا وتشيلي والأوروغواي تواليا في اليوم الثاني من منافسات كأس رابطة المحترفين في التنس التي تقام نسختها الأولى في أستراليا.

في المواجهة الأولى ضمن المجموعة الخامسة، خرجت الأرجنتين متفوقة على تشيلي 2-1 رغم خسارة أبرز لاعبيها، دييغو شفارتسمان المصنف 14، أمام روبرت هوركاش بنتيجة 4-6، 6-2 و6-3.

لكن المنتخب الأمريكي الجنوبي عوّض بفوز غيدو بييا على كميل مايشراك 6-2، 2-6، و6-2، والثنائي ماكسيمو غونزاليز وأندريس مولتني على هوركاش ولوباش كوبوت في مباراة الزوجي 6-2 و6-4.

وفي المجموعة الثانية، حققت اليابان التي يغيب عنها أبرز لاعبيها كي نيشيكوري المصاب، فوزا عريضا على الأوروغواي بنتيجة 3-0.

وتفوق غو سويدا على مارتن كويفاس 6-3 و6-1، ويوشيهيتو نيشيوكا على بابلو كويفاس 6-0 و6-1، والثنائي توشيهيدي ماتسوي وبين ماكلاكلان على آرييل بيهار وبابلو كويفاس 7-6 (7-5) و6-4.

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وفي المجموعة الأولى، حققت فرنسا فوزا بنتيجة 2-1 على تشيلي، بفضل فوز بونوا بير على نيكولاس ياري 6-7 (3-7)، 6-3 و6-3، وغايل مونفيس على كريستيان غارين 6-3 و7-5، بينما اكتفى المنتخب الأمريكي الجنوبي بفوز في مباراة الزوجي بنتيجة 7-5 و6-2.

وتستمر النسخة الأولى من البطولة حتى 12 يناير، بمشاركة 24 منتخبا في ست مجموعات، وتتأهل ثمانية منتخبات إلى ربع النهائي.

المصدر: " أ ف ب"