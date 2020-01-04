بعد مقتل سليماني.. منتخب أمريكا يلغي معسكرا في قطر
ألغى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم معسكره الشتوي المقرر في العاصمة القطرية الدوحة، على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بغارة جوية أمريكية في العراق.
وذكر الاتحاد الأمريكي في بيان الجمعة أنه: "بسبب تطورات الموقف في المنطقة، قرر الاتحاد الأمريكي تأجيل السفر إلى قطر من أجل معسكر تدريبي في يناير".
وكان المنتخب الأمريكي سيخوض مباريات ودية في أكاديمية "إسباير" في الدوحة قبل العودة للديار لمواجهة كوستاريكا في أول فبراير.
.@ussoccer statement on the #USMNT's 2020 January Camp: pic.twitter.com/zl15icyzex— U.S. Soccer MNT (@USMNT) January 4, 2020
وأوضح الاتحاد أن هذه المباراة ستقام في موعدها كما كان مخططا، بينما سيبحث عن مكان بديل للاستعداد للقاء الودي.
وتوعدت إيران بالانتقام من الولايات المتحدة بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني أهم الشخصيات العسكرية الإيرانية.
وقتل سليماني مع عدد من قياديي الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية أمريكية استهدفتهم في طريق مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.
المصدر: ussoccer.com