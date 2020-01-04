يوفنتوس يطرح صفقة تبادلية لإعادة بوغبا من مانشستر يونايتد

أشارت صحيفة the sun إلى أن يوفنتوس الإيطالي مستعد لتقديم عرض لمانشستر يونايتد الإنجليزي لضم نجم الوسط الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا للصحيفة، فإن يوفنتوس ينوي استغلال انهيار العلاقة بين بوغبا وناديه "الشياطين الحمر"، من أجل الانقضاض على اللاعب الفرنسي خلال صفقة تبادلية في الميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن المان يونايتد سيوافق على رحيل اللاعب البالغ 26 عاما مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، لكن يوفنتوس سيعرض خدمات أدريان رابيو بالإضافة إلى الأموال.

https://t.co/bTt2O85Pl3 La Juventus prête à offrir Adrien Rabiot et un montant XXL pour Paul Pogba - Foot Mercato — mutuellesinfo (@mutuellesinfo) January 4, 2020

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وقالت the sun إن بطاقة رابيو تقدر بـ 25 مليون جنيه إسترليني، ولذلك فإن على يوفنتوس تقديم 60 مليونا لمانشستر يونايتد.

ويعاني رابيو منذ رحيله عن باريس سان جيرمان مجانا نحو نادي "السيدة العجوز" الصيف الماضي من الجلوس على دكة البدلاء، حيث فشل بفرض نفسه أساسيا وسط ملعب الفريق الإيطالي، ولم يقنع المدرب ماوريسيو ساري.

ويغيب لاعب خط الوسط بوغبا عن مانشستر يونايتد بسبب إصابة في الكاحل، حيث سيجري عملية جراحية وقد تمتد فترة غيابه عن الملاعب إلى 6 أسابيع.

المصدر: the sun