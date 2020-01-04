حكم دولي يطلق اسما غريبا على مولوده الجديد

أطلق حكم دولي سابق اسم "سانتياغو برنابيو"، معقل ريال مدريد الإسباني، على مولوده الجديد، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن اختيار الحكم الأرجنتيني بابلو لوناتي اسم "سانتياغو برنابيو" لطفله، يعود إلى احتضان هذا الملعب للمباراة التي فاز فيها ريفر بليت على غريمه بوكا جونيورز، 3-1 في نهائي بطولة "كوبا ليبرتادوريس" عام 2018.

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وكان من المفترض أن تُلعب المباراة في ملعب "مونيمنتال" معقل ريفر بليت، قبل أن تنقل إلى مدريد بسبب أحداث عنف.

وقاد لوناتي مباريات عدة في الدوري الأرجنتيني خلال الفترة بين عامي 2004 و2016، وكان حكما دوليا لمدة خمس سنوات من 2007 إلى 2012.

ويعرف عن لوناتي تشجيعه لريفر بليت الأرجنتيني، ولا يخفي انتماءه في تصريحاته لوسائل الإعلام.

المصدر: "ماركا الإسبانية"