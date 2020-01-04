فالنسيا يثير أزمة بسبب أرباح السوبر الإسباني

اعترضت إدارة فالنسيا على توزيع المكافآت المالية على الأندية المشاركة في السوبر الإسباني، وطالبت الاتحاد الإسباني بالمساواة مع برشلونة، فيما يتعلق بالأرباح التي سيحصل عليها كل ناد.

وأشارت إدارة النادي الإسباني، إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة، لتحصل على مبلغ مالي أكبر مما عرضه عليها الاتحاد.

وأرسل نادي فالنسيا العقد الذي تسلمه من الاتحاد بعد أن وقع عليه، وأضاف فيه معارضته لتوزيع المكافآت المالية، وطالب بالحصول على قيمة مالية أكثر من الـ3 مليون يورو التي عرضها عليه الاتحاد الإسباني، وفقا لتقديراته بصفته حامل لقب كأس الملك، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

Esta copa nos hizo clasificarnos a la Supercopa de España que se juega ahora en Arabia Saudita. Vamos todo a apoyar a este equipo. AMUNT VALENCIA, GRACIAS EQUIPO POR ESTA COPA, GRACIAS MARCELINO pic.twitter.com/gydDWr4bdZ — Varglencia🦇 (@ValenciaArgento) December 29, 2019

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وسيتقاضى فالنسيا مبلغ 3 ملايين يورو، وفي حال تتويجه باللقب سيحصل على 6 ملايين يورو، فيما يحصل برشلونة، وريال مدريد، على 8 ملايين يورو فقط كقيمة مالية للمشاركة بالإضافة لجوائز اللقب في حال التتويج.

وحسبما أفادت مصادر من النادي، فإن فالنسيا لم يتلق نسخة من العقد موقعة من رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، تؤكد موافقته على حصوله على قيمة مالية أكبر..

ومن المقرر أن يخوض حامل لقب النسخة الماضية لكأس ملك إسبانيا أولى مبارياته في الثامن من الشهر الجاري أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر، فيما يجمع نصف النهائي الثاني برشلونة وأتلتيكو مدريد الخميس المقبل.

يذكر أن السعودية حصلت على حقوق استضافة السوبر الإسباني للنسخ الثلاث القادمة.