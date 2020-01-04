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مدرب برشلونة: مقاضاة فيدال للنادي لن تؤثر على وضعه في الفريق

الرياضة

مدرب برشلونة: مقاضاة فيدال للنادي لن تؤثر على وضعه في الفريق
AFP LLUIS GENE
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قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، إن قرار أرتورو فيدال مقاضاة النادي بسبب خلاف مالي، لن يؤثر على وضع لاعب الوسط في الفريق.

وأقام محامو اللاعب التشيلي دعوى لدى رابطة اللاعبين في إسبانيا بداعي عدم الحصول على مكافآت قيمتها 2.4 مليون يورو (2.69 مليون دولار).

وأضاف فالفيردي في مؤتمر صحفي قبل أن يحل برشلونة ضيفا على إسبانيول في "الليغا" السبت: "هناك دائما تباين في الآراء بشأن تفسير بنود العقود، المشكلة سيتم حلها داخليا".

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وتابع: "نعرف أرتورو جيدا، إنه نفس الشخص ولا أرى أي مشكلة، لا أعتقد أن هذا سيكون له أي تأثير سلبي في أرض الملعب وهذا كل ما يهمني، يتدرب بشكل جيد حتى هذه اللحظة".

وجاءت الدعوى بعد شهر من حديث فيدال عن إمكانية أن يترك الفريق إذا لم يحصل على مزيد من الفرص للعب.

وشارك فيدال، لاعب يوفنتوس وبايرن ميونيخ السابق، أساسيا مع برشلونة 4 مرات فقط بالدوري هذا الموسم، لكنه يبحث عن فرصة أكبر للمشاركة بعد استبعاد البرازيلي أرتور ميلو لثلاثة أسابيع إضافية بسبب مشكلة في أعلى الفخذ، وانتقال كارليس ألينا إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

المصدر: "تويتر"

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