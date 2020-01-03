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بالفيديو.. "نيران صديقة" تنقذ إشبيلية من الخسارة في عقر داره

الرياضة

بالفيديو..
Gettyimages.ru
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نجا إشبيلية من الهزيمة أمام ضيفه أتلتيك بيلباو في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" وانتهت بهدف لكل منهما.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق أندير كابا في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء.

وعادل إشبيلية النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق أوناي نونييز مدافع أتلتيك بيلباو بالخطأ في مرمى فريقه.

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وبهذا التعادل، رفع إشبيلية رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

المصدر: sportbox.ru

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