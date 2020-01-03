مدرب "الشياطين الحمر" يؤكد إصابة بوغبا مجددا

أكد النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إصابة نجم الفريق الفرنسي بول بوغبا مجددا في الكاحل، وغيابه عن الملاعب لمدة أربع أسابيع.

وقال سولشاير اليوم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت: "شعر بوغبا بآلام في كاحله، وأجرى فحوصا طبية بينت أن كاحله متضرر".

وأضاف: "ليست إصابة كبيرة، وربما سيغيب ثلاثة أو أربعة أسابيع".

Solskjaer has updated the media on Paul Pogba’s injury, stating that his injury is a fresh problem. He has reportedly had surgery and the manager expects him to be back in 3-4 weeks.#PaulPogba#MUFC 🇾🇪 pic.twitter.com/qEDoLnOMgf — The Devil's Trident (@DevilsTrident) January 3, 2020

وكان بوغبا قد عاد للتو للمشاركة مع الفريق بعد تعافيه من إصابة في الكاحل جعلته يغيب عن الملاعب من شهر سبتمبر حتى ديسمبر، لكنه تعرض لنكسة أخرى.

الجدير بالذكر أن بوغبا لعب 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم الحالي في جميع المسابقات وصنع خلالها هدفين.

المصدر: وكالات