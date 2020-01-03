فيدال يخسر أمام برشلونة جولته القضائية الأولى

رفضت اللجنة المختصة في رابطة المحترفين في الدوري الإسباني لكرة القدم، منح النجم التشيلي أرتورو فيدال حكما للحصول على 2.4 مليون يورو مستحقات متأخرة يطالب بها إدارة فريقه برشلونة.

ورفع فيدال دعوى قضائية ضد ناديه الكتالوني للحصول على جزء من مستحقاته مستندا إلى بنود عقده مع الفريق، والتي تستوفى حال لعبه 60 مباراة.

لكن اللجنة القضائية في رابطة الدوري الإسباني "الليغا" رفضت شكوى فيدال الذي مازال عقده ساريا مع برشلونة، معتبرة أن إدارة "البلوغرانا" لم تتأخر في صرف مستحقات اللاعب البالغ 32 عاما، لكنه هو من أساء فهم بنود العقد.

⚽ Rechazan la demanda de Arturo Vidal contra el Barcelona https://t.co/PPAvSxSKc1pic.twitter.com/SHX39It6kF — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) January 3, 2020

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ولا يزال بإمكان فيدال بحق اللجوء إلى القضاء العادي إذا ما أراد الاستمرار في الشكوى بعد رفض لجنة المحترفين لشكواه.

ويبدو أن فيدال يسعى للرحيل عن برشلونة في ظل بحثه عن المشاركة في المباريات لمزيد من الوقت والذي لم يمنحه إياه مدرب الكتيبة الكتالونيا إرنستو فالفيردي، وكانت قد ذكرت تقارير إعلامية أن لاعب خط الوسط يجذب اهتمام إنتر ميلان الإيطالي بضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التي بدأت في الشهر الجاري.

المصدر: وكالات