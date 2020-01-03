الاتحاد الغاني لكرة القدم يقيل كل مدربي المنتخبات الوطنية

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أنه أقال كل المدربين بالمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات دون توضيح الأسباب.

ووعد كورت أوكراكو رئيس الاتحاد الغاني، الذي تولى المنصب في أكتوبر الماضي، ببناء "مؤسسة جديدة" بعد مزاعم رشى وفساد ضمن فيلم وثائقي أعده صحفي.

وانتهت بذلك الفترة الثانية للمدرب كواسي أبياه مع غانا حيث عين في 2017 بعد أن قضى عامين في المنصب بين 2012 و2014.

Ghana's Football Association has got rid of all its national team coaches - at all levels of the game!



👉 https://t.co/fUhPM76yVrpic.twitter.com/NXEgOwJD0P — BBC Sport (@BBCSport) January 3, 2020

وتحت قيادة أبياه فشلت غانا في التأهل لكأس العالم 2018 بعد المشاركة في النسخ الثلاث السابقة، كما خرجت من الدور الثاني لكأس الأمم الإفريقية العام الماضي في أسوأ مشاركة لها منذ 2006.

وقال الاتحاد الغاني في بيان متأخر الخميس: "قرر الاتحاد الغاني حل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بأثر فوري ويسري القرار على فرق الرجال والسيدات".

وأضاف:"يعبر الاتحاد الغاني عن تقديره لكل المدربين والأعضاء بالمنتخبات الوطنية لمساهمتهم مع الفرق وكرة القدم الغانية‭‭ ‬‬ونتمنى لهم الأفضل في المشاريع المقبلة".

وقرر البلد الإفريقي حل الاتحاد الوطني للعبة في 2018 بعد نشر فيلم وثائقي يظهر خلاله بعض المسؤولين، ومن بينهم الرئيس السابق للاتحاد كويسي نيانتاكي وهو يحصل على عمولات.

وكان نيانتكي عضوا سابقا بمجلس الاتحاد الدولي وعاقبه "الفيفا" لاحقا بالإيقاف مدى الحياة.

المصدر: "رويترز"