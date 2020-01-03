الإنفلونزا تضرب الدوري الإسباني وتتسبب في تأجيل مباراة

تعرض 11 لاعبا في صفوف فريق سبورتينغ خيخون للإصابة بمرض الإنفلونزا، مما أجبر الاتحاد الإسباني على تأجيل مباراته ضد ريال سرقسطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

واستجابت لجنة المنافسات بالاتحاد الإسباني لطلب أنطونيو مايسترو رئيس الخدمات الطبية بنادي سبورتنيغ خيخون، لتأجيل المباراة التي كان من المفترض لها أن تنطلق الجمعة على ملعب "لا روماريدا" ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني.

🚨 AVANCE | El Comité de Competición de la RFEF suspende el @RealZaragoza - @RealSporting debido a la plaga de afectados por gripe en el conjunto asturiano pic.twitter.com/CiJw3wSiJH — RFEF (@rfef) January 2, 2020

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ووصل لاعبو خيخون إلى سرقسطة في حافلتين لتجنب نقل عدوى المصابين إلى غيرهم، علما أن هناك عشرة لاعبين بالفريق لم يشاركوا في التدريبات الصباحية التي خاضها الفريق الخميس بالمدينة الرياضية التابعة للنادي بسبب الإصابة بالإنفلونزا.

وقال ميروسلاف دجوكيتش، مدرب سبورتينغ خيخون، أمام وسائل الإعلام :"لا المنافس ولا التكتيك، الإنفلونزا هي بطلة المشهد، لدي 11 لاعبا درجة حرارتهم تتجاوز 38 درجة مئوية وهناك 5 آخرون عرضة للإصابة بالمرض".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل مباراة لفريق ريال سرقسطة، ففي الجولة السادسة من البطولة تم تأجيل مباراة فوينلابرادا بسبب تعرض 17 لاعبا من فريق فوينلابرادا للإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء.

المصدر: "صحيفة آس الإسبانية"